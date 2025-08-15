LPI-GTH: Platzverweis

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mühlenstraße. Ein 21-jähriger Kia-Fahrer fuhr in Richtung Wandersleben, kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte fortfolgend mit zwei Hauswänden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugführer kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen ...

