LPI-GTH: Platzverweis
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Nachdem sich gestern Nachmittag ein 30-Jähriger (deutsch) offenbar den Hausregeln eines Freibades widersetze, kam es zu einem polizeilichen Einsatz. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus woraufhin der Mann das Bad verließ. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
