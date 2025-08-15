LPI-GTH: Straßenschild entwendet
Ilmenau (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten das Straßenschild "An der Krebswiese". Der Sachverhalt wurde in der zurückliegenden Nacht, gegen 02.30 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verbleib des Schildes nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0211717/2025) entgegen. (jd)
