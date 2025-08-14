PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gügleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Traktors sowie eine 62-jährige Fahrerin eines Opel befuhren heute, gegen 13.00 Uhr in genannter Reihenfolge die K4 von Gügleben in Richtung Riechheim. Im Verlauf einer Rechtskurve musste der Traktor-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die 62-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Traktor auf. Dabei entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 6.000 Euro, der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 62 Jahre alte Frau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)

