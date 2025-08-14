PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Der Kontrolle entzogen

Gotha (ots)

Einer Verkehrskontrolle sollte eine 19-jährige Fahrerin eines Renault in der zurückliegenden Nacht, gegen 03.00 Uhr in der Remstädter Straße unterzogen werden. Damit zeigte sich die Fahrzeugführerin offenbar nicht einverstanden, reagierte nicht auf Anhaltesignale und flüchtete mit ihrem Pkw. Im Bereich Behringer Weg kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dort befindlichen großen Steinen, sodass das Fahrzeug auf diesen zum Stehen kam. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde im weiteren Verlauf abgeschleppt. Wie die Ermittlungen ergaben war der Pkw weder zugelassen, noch versichert. Zudem war die 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zusätzlich dazu, laut Ergebnis eines Drogenvortests, unter dem Einfluss von Amphetamin//Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen die Frau eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

