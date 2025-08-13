PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlshandlung

Eisenach (ots)

Am 12. November 2024, gegen 14.00 Uhr, begaben sich drei bislang unbekannte Personen in einen Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße. Im weiteren Verlauf entwendeten die Unbekannten Pflegeprodukte sowie Zahnhygiene-Artikel (u.a. Gesichtslotionen und Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten) im Wert von knapp 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0296316/2024) in Verbindung zu setzen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

