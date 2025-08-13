LPI-GTH: Brand
Ilmenau (ots)
Am frühen Abend des gestrigen Tages kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Talstraße in Stützerbach. Der Brand eines Audi entwickelte sich zu einem Vollbrand, sodass die Feuerwehr das Fahrzeug kontrolliert abbrennen ließ. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0209360/2025) entgegen. (jd)
