LPI-GTH: Widerstand
Gotha (ots)
Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Straße "Heutalsweg", war ein 39-Jähriger am gestrigen Nachmittag offenbar mit den Maßnahmen nicht einverstanden. Der Mann wirkte körperlich derart auf die eingesetzten Beamten ein, dass diese leicht verletzt wurden. Der 39-Jährige wurde im weiteren Verlauf in ein Fachkrankenhaus gebracht. (jd)
