LPI-GTH: Widerstand

Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Auf der L1045 zwischen Röhrensee und Holzhausen ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Eine Ford-Fahrerin im Alter von 29 Jahren fuhr in Richtung Holzhausen und kam in einer dort befindlichen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Ford war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise ...

mehr