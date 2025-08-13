LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Einen Wert von rund 1,2 Promille zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest bei einem 40-jährigen Fahrer eines Skoda. Der Mann war mit seinem Pkw in Schnellmannshausen unterwegs. Eine Blutentnahme wurde angeordnete und der 40-Jährige dafür in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

