LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 21-jähriger Fahrer eines KTM Kraftrades befuhr heute Morgen die L3004 von Martinroda in Richtung Ilmenau, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrzeugführer geriet in den Straßengraben und kam zu Fall. Er wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (jd)
