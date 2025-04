Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 86-Jähriger betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Petershagen-Frille (ots)

(DM) Ein Ford-Fahrer wurde in Petershagen-Frille am Donnerstag in seinem Pkw angehalten und überprüft. Es wurde festgestellt, dass er das Fahrzeug nicht führen durfte. Zudem hatte er vor Antritt der Fahrt mutmaßlich Alkohol konsumiert.

Eine Streifenwagenbesatzung hielt gegen 17:40 Uhr auf der Lahder Straße in Frille einen blauen Ford an, welcher aus Richtung Friller Straße kam. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten unvermittelt Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein Atemalkoholtest beim 86-Jährigen bestätigte den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Hinzukommend konnte der Senior keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung der Beamten in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Den Petershäger erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm ausdrücklich untersagt.

