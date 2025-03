Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto erfasst Fußgänger

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwochabend (05. März) erfasste ein Auto einen 55-jährigen Fußgänger auf der Zeithstraße (B56) in Neunkirchen-Seelscheid Heister. Der Mann aus Much überquerte gegen 19.45 Uhr die Bundesstraße von der Buscher Straße kommend in Richtung Heisterstraße, jedoch außerhalb der Querungshilfe.

Eine 51-jährige Frau aus Neunkirchen-Seelscheid fuhr mit ihrem Mercedes auf der B56 in Richtung Much. Sie versuchte, den Fußgänger links zu umfahren, erfasste ihn jedoch mit der rechten Fahrzeugseite. Der Aufprall schleuderte den Mann zu Boden, wodurch er leichte Verletzungen wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein Alkoholtest im Krankenhaus ergab bei dem Fußgänger einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun den genauen Unfallhergang. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell