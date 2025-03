Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Korrektur: Zwei Einbrüche in Troisdorfer Kindergärten

Troisdorf (ots)

Bei der Ursprungsmeldung sind wir wegen der Karnevalstage etwas durcheinander geraten. Die Tatzeiten sind korrigiert worden. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

In den Troisdorfer Ortsteilen Bergheim und Kriegsdorf kam es über die zurückliegenden Karnevalstage zu Einbrüchen in zwei Kindertageseinrichtungen. Zwischen Weiberfastnacht (27. Februar), 12:00 Uhr und Dienstag (04. März), 07:00 Uhr gelangten Unbekannte in Bergheim in einen Kindergarten an der Oberstraße. Dazu hebelten sie eine Kellertür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier brachen die Tatverdächtigen mehrere Schränke auf und durchsuchten die Räume einbruchstypisch. Schließlich entkamen die Täter unerkannt mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

In Kriegsdorf kann die Tatzeit auf Freitag (28. Februar), 14:30 Uhr bis Dienstag (04. März), 07:15 Uhr eingegrenzt werden. Hier gelangten der oder die Tatverdächtigen augenscheinlich in die Kindertagesstätte an der Reichensteinstraße, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes gewaltsam öffneten. Im Gebäude wurden Türen aufgehebelt und der gesamte Bereich durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist Bestandteil der nun laufenden Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.

Das Fachkommissariat für Einbruchschutz der Kriminalpolizei Siegburg bietet kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Kontakt und weitere Informationen unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell