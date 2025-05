Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizeiinspektion Konstanz ehrt Bürger für gezeigte Zivilcourage

Am 15. Mai 2025 lud die Leitung der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen couragierten Bürger in die Dienststelle ein, um ihm zu danken.

Hintergrund: Am Abend des 2. März 2025 ereignete sich am Bahnhof Meckenbeuren eine körperliche Auseinandersetzung am Bahngleis 2. Drei Personen schlugen und traten auf eine am Boden liegende Person ein. Herr Kim-Adrian H. war an diesem Abend zufällig auf dem Weg zum Bahnhof und bemerkte die Situation. Er ging entschieden dazwischen und trennte die drei Angreifer von ihrem Opfer. Er konnte die Situation beruhigen, bis die Polizei zur Sachverhaltsaufnahme eintraf. Durch das engagierte und beherzte Eingreifen des Herrn H. konnten schwerere Verletzungen oder sogar der Sturz des Opfers in den Gleisbereich verhindert werden. Für seinen couragierten Einsatz sprach ihm der stellvertretende Inspektionsleiter, Polizeirat Andreas Kattler, in Vertretung für die Inspektionsleiterin, Polizeidirektorin Martina Renner, seinen herzlichen Dank aus und überreichte ihm eine "Urkunde für gezeigte Zivilcourage" sowie ein Präsent.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei daraufhin, dass Zivilcourage alle angeht. Die "Aktion-tu-was" (www.aktion-tu-was.de) soll das Bewusstsein dafür mit den folgenden sechs einfachen Regeln stärken.

1. Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr 2. Ruf die Polizei unter 110 3. Bitte andere um Mithilfe 4. Präg dir Tätermerkmale ein 5. Kümmer dich um Opfer 6. Sag als Zeuge aus

