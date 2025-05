Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Tätlicher Angriff auf Bundespolizeibeamte am Bahnhof Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Ein Mann hat am Stadtbahnhof Friedrichshafen eine Streife der Bundespolizei zunächst beleidigt und dann unvermittelt angegriffen.

Am Mittwochnachmittag (14. Mai 2025) sprach ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Bahnhof Friedrichshafen eine Streife der Bundespolizei an und beschuldigte sie, seine Dokumente an die kroatische Mafia verkauft zu haben. Daraufhin zur Rede gestellt soll der Mann die Beamten im Laufe des Gesprächs beleidigt haben, bevor er einen von ihnen unvermittelt ins Gesicht schlug. Die Bundespolizisten konnten den Mann mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und zur Verhinderung weiterer Angriffe fesseln. Ein Beamter musste sich nach dem Angriff in ärztliche Behandlung begeben und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines Verhaltens und Auftretens nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Untersuchung in eine Spezialklinik gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

