BPOLI-KN: Kontrolle am Bahnhof: mit falschem Aufenthaltstitel ausgewiesen

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizei haben in den Abendstunden des 6. Mai 2025 an der Grenze in Konstanz einen Haftbefehl vollstreckt. Der Reisende wurde wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen gesucht. Bei der Kontrolle eines aus der Schweiz kommenden Fernbusses am Grenzübergang Konstanz-Kreuzlingen Autobahn, stellten Beamte der Bundespolizei am gestrigen Montag gegen 21:00 Uhr bei einem 50-jährigen ...

