Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Streit und Angriff auf Zeugen am Bahnhof Singen

Singen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz leitete Ermittlungsverfahren gegen einen 39-Jährigen ein, der am 1. Mai mehrere Personen beleidigt und tätlich angegriffen haben soll.

In den Morgenstunden des 1. Mai 2025 ist auf einem Bahnsteig am Bahnhof Singen zwischen zwei Männern eine lautstarke Auseinandersetzung entbrannt, in deren Folge der 39-jährige deutsche Tatverdächtige den Geschädigten tätlich angegriffen und in den Schwitzkasten genommen haben soll. Eine hinzukommende Zugbegleiterin, die den Streit schlichten wollte, soll durch den Tatverdächtigen daraufhin mehrfach beleidigt worden sein. Der 39-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, habe zudem versucht einen weiteren Zeugen zu schlagen, was ihm jedoch nicht gelang.

Die Bundespolizei konnte den Mann auf dem Bahnhofsvorplatz vorläufig festnehmen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell