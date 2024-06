POL-PDLU: Speyer - Beinahe Unfall, Fahrer steht unter Einfluss von THC

Frankenthal (ots) - Am 03.06.2024, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, ereignete sich in der Westlichen Ringstraße in Frankenthal eine Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende Pkw touchierte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre ...

mehr