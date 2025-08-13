LPI-GTH: Elektrofahrrad entwendet
Gotha (ots)
Aus einer Wohnung in der Oststraße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein Elektrofahrrad der Marke "Touroll" im Wert von ungefähr 600 Euro. Der oder die Täter waren zuvor gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 11. August, 10.00 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0209029/2025) entgegen. (jd)
