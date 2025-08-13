PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektrofahrrad entwendet

Gotha (ots)

Aus einer Wohnung in der Oststraße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein Elektrofahrrad der Marke "Touroll" im Wert von ungefähr 600 Euro. Der oder die Täter waren zuvor gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 11. August, 10.00 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0209029/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Holzhausen (Ilm-Kreis) (ots) - Auf der L1045 zwischen Röhrensee und Holzhausen ereignete sich heute Morgen ein Verkehrsunfall. Eine Ford-Fahrerin im Alter von 29 Jahren fuhr in Richtung Holzhausen und kam in einer dort befindlichen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Ford war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Martinroda (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 21-jähriger Fahrer eines KTM Kraftrades befuhr heute Morgen die L3004 von Martinroda in Richtung Ilmenau, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrzeugführer geriet in den Straßengraben und kam zu Fall. Er wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (jd) Rückfragen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:48

    LPI-GTH: Ermittlungsverfahren eröffnet

    Burgtonna (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Morgen kam es in einem 24-h Lebensmittelgeschäft zu einem Diebstahl. Die Polizei ermittelt derzeit gegen eine 40-Jährige. Was genau entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso, ob noch Taten an weiteren Orten in Zusammenhang stehen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren