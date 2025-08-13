LPI-GTH: Zeuge im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung festgestellt
Eisenach (ots)
Seit dem 11. August 2025 bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach unbekannten Personen im Rahmen von Diebstahlshandlungen. Aufgrund von Hinweisen konnte einer der abgebildeten Männer als Zeuge im Verfahren bekannt gemacht werden. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung dieser personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell