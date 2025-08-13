Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuge im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung festgestellt

Eisenach (ots)

Seit dem 11. August 2025 bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach unbekannten Personen im Rahmen von Diebstahlshandlungen. Aufgrund von Hinweisen konnte einer der abgebildeten Männer als Zeuge im Verfahren bekannt gemacht werden. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung dieser personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell