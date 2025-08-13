PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Zeuge im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung festgestellt

Eisenach (ots)

Seit dem 11. August 2025 bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach unbekannten Personen im Rahmen von Diebstahlshandlungen. Aufgrund von Hinweisen konnte einer der abgebildeten Männer als Zeuge im Verfahren bekannt gemacht werden. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung dieser personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Diese dürfen nicht mehr verwendet werden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Thüringer Polizei
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 13.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Brand

    Ilmenau (ots) - Am frühen Abend des gestrigen Tages kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Talstraße in Stützerbach. Der Brand eines Audi entwickelte sich zu einem Vollbrand, sodass die Feuerwehr das Fahrzeug kontrolliert abbrennen ließ. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0209360/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Widerstand

    Gotha (ots) - Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Straße "Heutalsweg", war ein 39-Jähriger am gestrigen Nachmittag offenbar mit den Maßnahmen nicht einverstanden. Der Mann wirkte körperlich derart auf die eingesetzten Beamten ein, dass diese leicht verletzt wurden. Der 39-Jährige wurde im weiteren Verlauf in ein Fachkrankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:30

    LPI-GTH: Elektrofahrrad entwendet

    Gotha (ots) - Aus einer Wohnung in der Oststraße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte ein Elektrofahrrad der Marke "Touroll" im Wert von ungefähr 600 Euro. Der oder die Täter waren zuvor gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 11. August, 10.00 Uhr und gestern, 14.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0209029/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
