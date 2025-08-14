PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer einer Simson und ein 49-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhren am späten Nachmittag des gestrigen Abends die Alte Hausener Straße in genannter Reihenfolge. Der 16-Jährige beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, was der 49-Jährige möglicherweise zu spät erkannte. Der Yamaha-Fahrer überholte den sich im Abbiegevorgang befindlichen 16-Jährigen, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beide Fahrzeugführer kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

