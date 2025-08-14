PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Ballenpresse

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages geriet eine Heuballenpresse während eines Pressvorganges in der Vippacher Gasse in Brand. Im weiteren Verlauf brannte die Presse vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

