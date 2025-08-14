LPI-GTH: Brand einer Ballenpresse

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Eine 24-Jährige lief gestern Mittag mit einem Zwillingskinderwagen die Puschkinstraße entlang in Richtung Rathausstraße. Sie hielt an einer Einmündung an, eine 73 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr die Puschkinstraße und übersah offenbar die Frau. Es kam zur Kollision mit dem Kinderwagen, wodurch die zwei im Wagen befindlichen Babys heraus fielen. Die Kinder und ihre Mutter wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ...

