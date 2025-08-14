LPI-GTH: Brand einer Ballenpresse
Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)
Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages geriet eine Heuballenpresse während eines Pressvorganges in der Vippacher Gasse in Brand. Im weiteren Verlauf brannte die Presse vollständig aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
