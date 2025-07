Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Freitag 18.07.25 - 12:00 Uhr - Samstag 19.07.25 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz vor der Post in Goslar

Am 18.07.2025 gegen 12:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Klubgartenstraße 10 vor der Postbank zu einem Verkehrsunfall. Beim Rangieren in oder aus einer Parklücke wurde durch eine Zeugin ein Fahrzeugführer beobachtet der einen anderen PKW touchierte. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne, seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich weitere Passanten im Bereich des dortigen Parkplatzes. Zeugen die Angaben zum Unfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Goslar zu melden.

Einbruchdiebstahl in einen Blumenladen

In der Nacht von dem 17.07 auf den 18.07 zwischen 14:00 - 07:30 Uhr kam es in der Goslarsche Straße in Clausthal-Zellerfeld zu einem Einbruchdiebstahl in einen dortigen Blumenladen. Der bislang Täter dringt gewaltsam in das Geschäft ein und entwendet dort Bargeld. Anschließend entfernt sich der Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goslar entgegen.

Randalierer im Freibad Liebenburg

In der Nacht von dem 17.07 auf den 18.07 zwischen 18:30 - 08:15 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter unter Gewalteinwirkung auf das umfriedete Gelände des Freibads in Liebenburg. Dort werden durch die unbekannte Täterschaft diverse Liegen, Tische und Stühle in ein Schwimmbecken geworfen. Weiterhin wird eine Halterung aus der Verankerung am Boden gerissen und beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Seitens der Polizei Liebenburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

