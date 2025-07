POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Zwei Einbrüche in Geschäftsräume ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Braunlage. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen stiegen in die Gebäude eines Autohauses in der Straße Am Buchholzplatz sowie in einen Getränkemarkt in der Bahnhofstraße ein und durchwühlten jeweils die Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sie sich ...

mehr