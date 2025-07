POL-MG: Einbrecher auf frischer Tat ertappt | Täter in U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 30. Juni, kam es an der Einmündung von der Hofstraße in die Rheydter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer ist flüchtig. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter den Radfahrstreifen auf der Rheydter Straße in Richtung Fliethstraße. Zeitgleich beabsichtigte ...

mehr