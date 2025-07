Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 30. Juni, kam es an der Einmündung von der Hofstraße in die Rheydter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer ist flüchtig.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 16-Jähriger mit einem E-Scooter den Radfahrstreifen auf der Rheydter Straße in Richtung Fliethstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein Pkw von der Hofstraße kommend nach rechts in die Rheydter Straße einzubiegen. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der 16-Jährige Verletzungen zuzog, die durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Laut Zeugenaussagen habe der Pkw-Fahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Fliethstraße fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen silbernen Mercedes SUV gehandelt haben. Die Polizei bittet den Pkw-Fahrer sowie Zeugen, die von der Polizei noch nicht befragt wurden, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell