Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist am Busbahnhof in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 28. Juni, zeigte sich zwischen 23.30 bis 23.45 Uhr an der Bahnhofstraße in Rheydt ein bislang Unbekannter einer 17-Jährigen in schamverletzender Weise.

Nach Aussage der Jugendlichen habe sie am Busbahnhof in Rheydt gewartet, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad auffiel, der den Platz immer wieder umkreiste. Der Mann soll plötzlich in ihre Richtung gepfiffen und dabei seine Hose sowie Unterhose hochgezogen haben. Dadurch konnte sie das Geschlechtsteil des Mannes sehen. Der Unbekannte forderte die junge Frau auf, sich ihm zu nähern. Die 17-Jährige verneinten und erwiderte, der Mann solle weggehen. Im Anschluss stieg sie in einen Linienbus ein und fuhr nach Hause. Gemeinsam mit einem Elternteil erstattete die Jugendliche Strafanzeige bei der Polizei.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 20 und 40 Jahre alt, schlank, lange dunkle Haare, die nach hinten zu einem Zopf gebunden waren. Er trug ein weißes Oberteil, sowie eine kurze graue Hose und eine Bauchtasche. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein rot-schwarzes Citybike handeln.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell