Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sexuelle Belästigung in Linienbus

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 27. Juni, ist eine Jugendliche in einem Bus der NEW sexuell belästigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Tatverdächtigen.

Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Die 17-Jährige war mit einem Bus der Linie 16 unterwegs, als der Unbekannte am Marienplatz zustieg und neben ihr Platz nahm. Im Laufe der Fahrt habe er das Mädchen zunehmend unsittlich berührt. Anschließend habe der Tatverdächtige an der Haltestelle "Am Gerstacker" den Bus verlassen und sei in Richtung Otto-Saffran-Straße geflüchtet.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll eine blau-graue Jeanshose, ein hell-blaues T-Shirt und eine blaue Basecap getragen haben. Sein Erscheinungsbild ordneten die Zeugen als südländisch ein. Er habe einen langen, dunklen Bart getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02161 290 entgegen. (sts)

