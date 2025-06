Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rotlicht missachtet - Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

MG Rheindahlen-Mitte (ots)

Am Sonntag (29.06.), gegen 14:01 Uhr, befuhr ein 70-Jähriger Mönchengladbacher mit seinem Mercedes die Hilderather Straße in Richtung Landstraße 370 (L370), um weiter geradeaus in Richtung Sittard zu fahren. Eine 56-Jährige Mönchengladbacherin befuhr mit ihrem Ford die L370 aus Richtung Mennrather Straße kommend in Richtung Erkelenzer Straße. Ersten Ermittlungen zu Folge missachtete der Mönchengladbacher an der beampelten Kreuzung L370/Hilderather Straße die für seine Fahrtrichtung rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage. Darüber hinaus übersah er die aus seiner Fahrtrichtung gesehen von links kommende Mönchengladbacherin. Letztendlich kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. Der PKW der Mönchengladbacherin stieß Frontal mit der Fahrerseite des Mönchengladbachers zusammen. Durch den Aufprall haben sich beide Fahrzeuge teilweise um die eigene Achse gedreht. Der PKW des Unfallbeteiligten 01 wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (siehe Digitalbilder) und mussten letztendlich von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß wurde die Mönchengladbacherin schwerverletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Die Unfallörtlichkeit musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die Straße nicht stark frequentiert, so dass es lediglich zu leichten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kam. (Bi.)

