POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Mönchengladbach: Mann tot und Frau schwerstverletzt in Wohnung in Giesenkirchen aufgefunden

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen hat die Polizei zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Sie erwarten nun eine Haftstrafe. Am Dienstag, 24. Juni, versuchte ein 28-Jähriger gegen 14.30 Uhr Bekleidung aus einem Geschäft an der Hindenburgstraße zu entwenden. Diese hatte er zuvor in einer Umkleidekabine angezogen und die Sicherungsetiketten entfernt. ...

