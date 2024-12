Polizei Bonn

POL-BN: Korrektur: Bonn-Zentrum - Großeinsatz wegen verdächtiger Person beendet

Bonn (ots)

Ein Hinweis auf eine verdächtige Person hat am Dienstagmittag (17.12.2024) ab 11:40 Uhr zu einem Großeinsatz der Bonner Polizei in der Bonner Innenstadt geführt. Zeugen hatten in einem Haus in der Kasernenstraße einen Mann beobachtet, der mit einer mutmaßlichen Schusswaffe in der Hand in einer Wohnung auf und ab lief und damit auch aus dem geschlossenen Fenster gezielt haben soll. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Ereignisort entsandt, die den Mann um 12:23 Uhr fixieren konnten. Hierbei wurde niemand verletzt. Bei ihm wurde eine PTB-Waffe sichergestellt. Zur Untersuchung des 32-jährigen Verdächtigen wurde auch ein Rettungswagen hinzugezogen. Die genauen Hintergründe sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

