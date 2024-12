Polizei Bonn

POL-BN: PKW-Fahrerin beabsichtigt zu wenden und übersieht Straßenbahn

Bonn-Beuel (ots)

Eine 26-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 22:35 Uhr mit ihrem PKW Mercedes Benz die Sankt Augustiner Straße aus Richtung Bonn kommend in Richtung Sankt Augustin fahrend. In Höhe der Rathausstraße bog sie links über die Straßenbahnschienen ab, ohne die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn wahrzunehmen. Der 29-Jährige Straßenbahnfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin leichtverletzt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt - es entstand Totalschaden. Die Straßenbahn wurde nicht beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurden beide Fahrstreifen in Rtg. stadtauswärts gesperrt.

