Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Raubüberfall auf Hotel - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am frühen Montagmorgen (16.12.2024) ein Hotel in der Bonner Innenstadt überfallen hat.

Gegen 06:40 Uhr hatte der Mann den Rezeptionsbereich des Hotels in der Noeggerathstraße durch den Haupteingang kommend betreten. Unter Androhung von Gewalt erzwang er von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute verließ er den Tatort auf dem Zugangsweg und lief in Richtung Hauptbahnhof davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der von Zeugen wie folgt beschrieben wurde: Etwa 1,75 m groß - ungepflegtes Erscheinungsbild - kräftige Statur - Oberlippenbart - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke.

Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

