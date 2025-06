Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vorfahrt missachtet- Verkehrsunfall mit einer schwerverletzen

Mönchengladbach (ots)

Mönchengladbach - Eicken

Am Sonntag, 29. Juni 2025, kam es gegen 19:02 Uhr in Mönchengladbach-Eicken zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Jugendlichen. Ein 22-jähriger Fahrer aus Leverkusen befuhr mit seinem Ford Transit die Hohenzollernstraße und beabsichtigte, nach links in die Eickener Höhe abzubiegen. Dabei übersah er einen 23-jährigen, vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, der aus Richtung Hohenzollernstraße kommend in Fahrtrichtung Eickener Höhe unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, infolgedessen das Krad unter den Ford Transit geriet. Die 17-jährige Sozia des Kleinkraftrades wurde hierbei schwer verletzt. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Hohenzollernstraße zeitweise gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

