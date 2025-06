Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Giesenkirchen: Einbrecher kamen über gekipptes Fenster

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag, 28. Juni, in der Zeit zwischen 8.30 und 13.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kruchenstraße in Giesenkirchen eingebrochen.

Die Einbrecher drangen durch ein zur Straße gelegenes Küchenfenster in das Haus ein. Das Fenster war im Tatzeitraum auf Kipp geöffnet. Die Unbekannten brachen die Kippsicherung am Fensterflügel vermutlich mit Gewalt kaputt und konnten so das Fenster von außen öffnen.

Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Hinweise von Zeugen, die im Zusammenhang mit diesem Einbruch etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Sie empfiehlt:

- Lassen Sie Fenster - auch bei warmen Temperaturen - nicht geöffnet, wenn Sie das Haus verlassen - insbesondere keine Fenster die gut zugänglich und frei einsehbar sind.

- Fenster mit abschließbaren Griffen bieten einen höheren Einbruchschutz. Diese lassen sich auch nachrüsten.

- Genauso lassen sich einbruchhemmenden Pilzköpfe auch nachträglich noch verbauen. Sie erschweren das Aufhebeln eines Fensters.

Wenn Sie mehr Tipps erhalten möchten, wie Sie Ihr Zuhause vor Einbrechern schützen können, vereinbaren Sie einen Termin zu einer unabhängigen und kostenfreien Vor-Ort-Beratung der Polizei zum technischen Einbruchsschutz. Einen Termin können Sie unter der Rufnummer 02161 29-12513 oder -12514 vereinbaren. (km)

