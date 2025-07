Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.07.2025

Goslar (ots)

Zwei Einbrüche in Geschäftsräume ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Braunlage.

Der oder die unbekannten Tatverdächtigen stiegen in die Gebäude eines Autohauses in der Straße Am Buchholzplatz sowie in einen Getränkemarkt in der Bahnhofstraße ein und durchwühlten jeweils die Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Genaue Angaben zum möglichen Diebesgut sind derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler der Polizei fragen nach Beobachtungen, die im Zusammenhang mit diesen Einbrüchen stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder die Polizeistation Braunlage unter (05520) 93260 entgegen.

