LPI-GTH: Zeugensuche
Arnstadt (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen gewaltsam in einen asiatischen Supermarkt in der Erfurter Straße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten unter anderem Bargeld sowie Spirituosen im Gesamtwert von rund 600 Euro. Zudem wurde Sachschaden verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 22.00 Uhr und heute Morgen, 10.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0210823/2025) entgegen. (jd)
