POL-HG: Ausländerfeindliche Parolen und Lieder +++ Mit Böller Briefkästen beschädigt - Jugendlicher festgenommen +++ Heckscheibe eingeschlagen

1. Ausländerfeindliche Parolen und Lieder, Usingen, Eschbach, Samstag, 07.09.2024, 21 Uhr

(da)Am Samstagabend wurden im Usinger Stadtteil Eschbach ausländerfeindliche Parolen und Lieder skandiert. Eine Anwohnerin meldete gegen 21 Uhr zunächst einen Traktor, der durch die Kantstraße fuhr. Auf dem Traktor hätten mehrere weibliche und männliche Personen Musik gehört und ausländerfeindliche Parolen gerufen. Eine nähere Beschreibung der Personen und des Traktors war zunächst nicht möglich. Eine Stunde später wurde der Polizei jedoch eine Feier, ebenfalls in Eschbach, gemeldet. Dort sollen die Gäste verfassungsfeindliche Lieder gespielt und nationalsozialistische Parolen gerufen haben. Die Polizei nahm den Sachverhalt auf und ermittelt nun gegen eine 22-Jährige unter anderem wegen Volksverhetzung. Sie beschlagnahmte die Musikanlage und ein Smartphone. Ob die Party im Zusammenhang mit dem zuvor gemeldeten Traktor steht, ist nun Teil der Ermittlungen, die vom Staatsschutz geführt werden. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Mit Böller Briefkästen beschädigt - Jugendlicher festgenommen, Steinbach, Hessenring, Sonntag, 08.09.2024, 19.45 Uhr

(da)Die Polizei hat am Sonntag in Steinbach einen Jugendlichen festgenommen, der zusammen mit Gleichaltrigen mehrere Briefkästen eines Mehrfamilienhauses zerstört hatte. Gegen 19.45 Uhr hörten Anwohner des Hessenrings einen lauten Knall. Mehrere Jugendliche hatten einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses gesteckt und angezündet. Durch die Explosion wurden der Briefkasten und die Klingelanlage zerstört. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die insgesamt etwa 7 Jugendlichen flüchteten. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Steinbacher, wurde jedoch noch am selben Abend erkannt und ermittelt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Hinweise zur Tat und den weiteren Tätern nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Heckscheibe eingeschlagen,

Königstein, Woogtalstraße, Samstag, 07.09.2024, 22.30 Uhr bis Sonntag, 08.09.2024, 7.30 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende wurde in Königstein die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 7.30 Uhr parkte ein grauer Kia Sonic auf einem Parkplatz in der Woogtalstraße, als ein Unbekannter die Heckscheibe auf unbekannte Weise einschlug. Bisher sind keine Täterhinweise bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

