LPI-GTH: Körperverletzung
Gotha (ots)
Ein 38-Jähriger (deutsch) geriet gestern Abend gegen 22.20 Uhr am Coburger Platz mit drei weiteren Männern (26, 30, 30/ alle polnisch) in einen verbalen Streit. In diesen Disput involvierten sich drei bislang unbekannte Männer "arabischen/afrikanischen Phänotyps". Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Die drei polnischen Männer wurden verletzt und medizinisch versorgt. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die drei unbekannten Männer verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0211610/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell