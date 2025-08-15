Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

Ein 38-Jähriger (deutsch) geriet gestern Abend gegen 22.20 Uhr am Coburger Platz mit drei weiteren Männern (26, 30, 30/ alle polnisch) in einen verbalen Streit. In diesen Disput involvierten sich drei bislang unbekannte Männer "arabischen/afrikanischen Phänotyps". Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Die drei polnischen Männer wurden verletzt und medizinisch versorgt. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die drei unbekannten Männer verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0211610/2025) entgegen. (jd)

