PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Flucht eines Sportwagens

LPI Gotha (ots)

Nachdem am 04. Juli 2025, gegen 23.35 Uhr ein bislang unbekannter 
Fahrer eines schwarzen Sportwagens auf eine Kontrollstelle der 
Polizeibeamten in Gräfentonna zu fuhr und anschließend die Flucht 
ergriff, sucht die Polizei weiterhin Zeugen zum Sachverhalt (ots: 
http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6070438).
 
Insbesondere werden folgende Personen und damit mögliche wichtige 
Zeugen gesucht: 

-Personen, die sich mit ihren Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe der 
Kontrollstelle in der Erfurter Straße befanden
-Fahrzeugführer, welche die B176 von Erfurt in Richtung Bad 
Langensalza befuhren und Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem 
schwarzen Pkw getätigt haben
-Personen im Abreiseverkehr nach einer Musikgroßveranstaltung in 
Erfurt
-Zeugen, die sonstige im Zusammenhang mit dem Geschehen stehende 
Beobachtungen getätigt haben

 
Bei dem vom Unbekannten genutzten Fahrzeug handelt es sich vermutlich
um ein schwarzes Coupé der Marke Mercedes unbekannten Typs.
 
Sie werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 
(Bezugsnummer:  0173345/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:00

    LPI-GTH: Platzverweis

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Nachdem sich gestern Nachmittag ein 30-Jähriger (deutsch) offenbar den Hausregeln eines Freibades widersetze, kam es zu einem polizeilichen Einsatz. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus woraufhin der Mann das Bad verließ. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mit Hauswand kollidiert

    Wechmar (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Mühlenstraße. Ein 21-jähriger Kia-Fahrer fuhr in Richtung Wandersleben, kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte fortfolgend mit zwei Hauswänden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrzeugführer kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Körperverletzung

    Gotha (ots) - Ein 38-Jähriger (deutsch) geriet gestern Abend gegen 22.20 Uhr am Coburger Platz mit drei weiteren Männern (26, 30, 30/ alle polnisch) in einen verbalen Streit. In diesen Disput involvierten sich drei bislang unbekannte Männer "arabischen/afrikanischen Phänotyps". Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Die drei polnischen Männer wurden verletzt und medizinisch versorgt. Der 26-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die drei unbekannten Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren