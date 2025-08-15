Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Flucht eines Sportwagens

LPI Gotha (ots)

Nachdem am 04. Juli 2025, gegen 23.35 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Sportwagens auf eine Kontrollstelle der Polizeibeamten in Gräfentonna zu fuhr und anschließend die Flucht ergriff, sucht die Polizei weiterhin Zeugen zum Sachverhalt (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6070438). Insbesondere werden folgende Personen und damit mögliche wichtige Zeugen gesucht: -Personen, die sich mit ihren Fahrzeugen in unmittelbarer Nähe der Kontrollstelle in der Erfurter Straße befanden -Fahrzeugführer, welche die B176 von Erfurt in Richtung Bad Langensalza befuhren und Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem schwarzen Pkw getätigt haben -Personen im Abreiseverkehr nach einer Musikgroßveranstaltung in Erfurt -Zeugen, die sonstige im Zusammenhang mit dem Geschehen stehende Beobachtungen getätigt haben Bei dem vom Unbekannten genutzten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein schwarzes Coupé der Marke Mercedes unbekannten Typs. Sie werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0173345/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

