Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Molschleben (ots)

Am Samstag gegen 14:10 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden informiert. Ein 34jähriger Audifahrer befuhr die Ortslage Molschleben, aus Richtung Gierstädt kommend. Er musste wegen einem abbiegenden landwirtschaftlichen Fahrzeug seine Geschwindigkeit verringern. Eine 38jährige Hondafahrein bemerkte dies zu spät und fuhr aufgrund eines zu geringen Abstandes auf den Audi auf. Der Fahrer des PKW Audi wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus Gotha. Am PKW Honda entstand ein Sachschaden von ca. 6.000,- Euro und am Audi von ca. 2.000,- Euro. (as)

