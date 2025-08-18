PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Garagenbrand

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 0.40 Uhr geriet eine Garage in der Kasseler Straße in Brand. Das Feuer griff auf zwei weitere Garagen des Komplexes über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

