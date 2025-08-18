LPI-GTH: Garagenbrand
Eisenach (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 0.40 Uhr geriet eine Garage in der Kasseler Straße in Brand. Das Feuer griff auf zwei weitere Garagen des Komplexes über. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell