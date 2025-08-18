LPI-GTH: Zeugen gesucht
Frauenwald (llm-Kreis) (ots)
Einen in der Nordstraße befindlichen Geldausgabeautomaten versuchten ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 12.000 Euro. Die Tat ereignete sich am 15. August, gegen 0.55 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0212526/2025) entgegen. (jd)
