POL-HRO: Schreckschusswaffe bei 35-Jährigem sichergestellt

Sternberg (LK LuP) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 09 zwischen Wamckow und Dabel ist am Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus ...

