FW-Erkrath: Feuerwehr Erkrath rettet vier Monate altes Kätzchen aus Abflussrohr

Feuerwehr Erkrath rettet vier Monate altes Kätzchen aus Abflussrohr

Erkrath, 13.08.2025 um 11:22 Uhr

Die Feuerwehr Erkrath wurde heute Vormittag zu einem außergewöhnlichen Tierrettungseinsatz nach Erkrath-Unterfeldhaus gerufen. Nach über 3,5 Stunden intensiver Rettungsarbeit konnte ein vier Monate altes Kätzchen aus einem engen Abflussrohr befreit werden.

Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache wurden ursprünglich zum Millrather Weg alarmiert, da eine Katze auf einer Regenrinne gemeldet wurde. Bei ihrem Eintreffen hatte sich die Katze jedoch bereits in ein Regenabflussrohr geflüchtet und steckte dort in etwa 1,5 bis 2 Metern Tiefe unter der Geländeoberfläche fest.

Aufgrund der komplexen Lage wurden zusätzlich eine Löschgruppe des Löschzugs Alt-Erkrath sowie eine spezialisierte Rohrreinigungsfirma und ein örtliches Abschlepp- und Bergungsunternehmen mit einem Kleinbagger hinzugezogen. Die genaue Position des Tieres konnte mithilfe einer Kanalkamera lokalisiert werden. Als Erstmaßnahme wurde über einen Schlauch in dem Abflussrohr die Katze mit Sauerstoff versorgt.

Die Freilegung des Rohres erwies sich als äußerst aufwendig. Zunächst wurden die Arbeiten in der sommerlichen Hitze händisch durchgeführt, bis der Bagger eintraf und die Grabarbeiten maschinell fortgesetzt werden konnten. Da das Rohr an einer komplizierten Stelle verlief, musste es komplett freigelegt und Stück für Stück entfernt werden.

Nach mehr als 3,5 Stunden gelang es schließlich einer Feuerwehrfrau, das erschöpfte, aber augenscheinlich unverletzte Kätzchen zu greifen und aus dem Rohr zu ziehen. Die kleine Fellnase wurde durch die Feuerwehr Erkrath umgehend zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.

Der Einsatz, an dem 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Erkrath sowie die beteiligten Firmen beteiligt waren, konnte somit gegen 15:45 Uhr erfolgreich beendet werden.

