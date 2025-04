Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Personenkraftwagen in Gladbach

Wittlich (ots)

In der Zeit von Dienstag, 08.04.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 10.04.2025, 09:00 Uhr schlugen in Gladbach, vor dem Anwesen in der Hiel , unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertüre eines am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta ein. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

