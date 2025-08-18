PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Toilettenhäuschen beschädigt

Gotha (ots)

Ein in der Johannesstraße befindliches Toilettenhäuschen wurde am Morgen des 16. August beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Als Verursacher wurden zwei Jungs (10/deutsch, 11/polnisch) bekannt gemacht. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

