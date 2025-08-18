LPI-GTH: Toilettenhäuschen beschädigt

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte versuchten gestern, gegen 21.20 Uhr gewaltsam in einen Supermarkt in der Ichtershäuser Straße einzudringen, was allerdings misslang. An einer Eingangstür entstand ein Schaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0213672/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

