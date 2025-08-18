LPI-GTH: Toilettenhäuschen beschädigt
Gotha (ots)
Ein in der Johannesstraße befindliches Toilettenhäuschen wurde am Morgen des 16. August beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Als Verursacher wurden zwei Jungs (10/deutsch, 11/polnisch) bekannt gemacht. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (jd)
