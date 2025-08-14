FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer in Mehrfamilienhaus in Mettenhof
Kiel (ots)
Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz im Bornholmer Weg in Kiel Mettenhof.
Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.
