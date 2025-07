Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

In Erfurt meldeten am Montag drei Fahrradbesitzer ihre Zweiräder als gestohlen. Am Morgen wurde bekannt, dass ein unbekannter Täter in den Stunden zuvor in ein Mehrfamilienhaus in der Schmidtstedter Straße gelangt ist. Im Untergeschoss brach er mehrere Kellerabteile auf und fand neben einem SUP-Board, einer Werkzeugkiste auch ein Gravelbike. Kurze Zeit später meldete ein Besitzer aus dem Juri-Gagarin-Ring sein Mountainbike der Marke Cube als gestohlen. Der unbekannte Täter brach dazu in eine Fahrradgarage ein, durchtrennte das Fahrradschloss und floh mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Am Nachmittag wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl eines Fahrrads gemeldet. Dieses wurde aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Weidengasse gestohlen. Der Gesamtschaden der hochwertigen Fahrräder beträgt mehr als 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

