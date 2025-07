Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresor aus Wohnung gestohlen

Erfurt (ots)

Montagabend verschafften sich drei unbekannte Täter mit Gewalt Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Hans-Grundig-Straße in Erfurt. Während einer der Täter über den Balkon kletterte und die Tür aufbracht, warteten seine Komplizen außerhalb, um die Umgebung zu beobachten. In der Wohnung entdeckte der Einbrecher einen Tresor mit rund 4.000 Euro Bargeld und stahl diesen. Anschließend flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. An der Balkontür entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Tat und verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

