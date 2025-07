Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung an Mülltonnen in Erfurt

Erfurt (ots)

Am späten Montagabend gerieten in der Straße Am Drosselberg in Erfurt erneut mehrere Mülltonnen in Brand. Ein bislang unbekannter Täter hatte diese kurz vor Mitternacht angezündet. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Zaun sowie auf daneben abgestellten Sperrmüll über. Nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass ein größerer Schaden verhindert wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (SE)

