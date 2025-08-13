Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnungsbrand in Kiel Wellingdorf

Kiel (ots)

Um 12:57 Uhr ging in der Integrierten Regionalleitstelle Mitte mehrere Notrufe aus dem Wehdenweg in Kiel-Wellingdorf ein.

Anrufer meldeten ein geborstenes Fenster im 2.og und eine starke Rauchentwicklung eines 8-stöckigen Mehrfamilienhauses. Sofort wurde der Löschzug der Ost- und der Hauptfeuerwache mit Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf sowie des Rettungsdienstes zu der Adresse alarmiert.

Beim Eintreffen waren die Flammen bereits gut sichtbar. Die Brandbekämpfung wurde mit zwei Trupps sofort eingeleitet sowie die Nachbarwohnungen zeitgleich ab kontrolliert. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits alle aus den Wohnungen. Eine Person wurde rettungsdienstlich Betreut, sie verbleibt in der Obhut zuhause.

Nach der Brandbekämpfung wurde in der Brandwohnung eine tote Katze gefunden.

Es brannte das komplette Schlafzimmer, teile des Flures und Einrichtungsgegenstände. Die Brandwohnung ist stromlos geschaltet worden und zurzeit unbewohnbar. Das Feuer war schnell gelöscht, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch etwas mehr als 1,5 Std hin. Die Einsatzstelle wurde dem KOD übergeben. Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte der Ost- und Hauptfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf, sowie des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell